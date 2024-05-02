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Новости > Марина Барсук: шикарный автопарк судьи шокировал СМИ

Марина Барсук: шикарный автопарк судьи шокировал СМИ

Автор: «Фраза»
02.05.24 18:21
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Марина Барсук: шикарный автопарк судьи шокировал СМИ

Судья южного апелляционного хозсуда Марина Барсук очень стремится возглавить судебный орган, в котором служит. Марина с мужем живут красивой лакшери жизнью, а еще Марина Барсук попадала в серьезный скандал. Об этом пишет издание Проблематик.

По мнению Олега Постернака, недавнее увольнение Смирнова, курировавшего в ОП судебную систему, запустило процесс кадровых изменений руководящего состава украинских судов. Об этом Олег Постернак сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук», пишет Проблематик.

«Гонки за должностями уже начались, руководящие должности могут возглавить крайне неоднозначные деятели! В ближайшие недели в информационное пространство будут слиты тонны компромата, опубликованы расследования и материалы, которые будут унижать одних и превозносить других судей. Декларации 2023 года станут основным источником компромата и скандалов! В частности, судья южного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук очень стремится возглавить судебный орган, в котором служит. Назначение Марины Барсук будет очень кстати для ее мужа, адвоката Виктора Барсука, готовому хорошо потратиться на карьерный рост жены. Марина с мужем живут красивой лакшери жизнью. В своей декларации Марина Барсук не задекларировала ни одного объекта недвижимости, но сообщила о сотнях тысяч общих с мужем сбережений в евро, швейцарских франках и гривнах. Особенно выделяется задекларированный парк элитных автомобилей MERCEDES-BENZ S580/2021, G63AMG/2019, S600/2009, EQV/2021, которыми может пользоваться Марина Барсук», — допускает Олег Постернак, согласно имеющимся в открытом доступе декларациям судей за 2023 год.

Одним из самых заметных скандалов, в который попала Марина Барсук, был ее общий с мужем поход на день рождения олигарха Павла Фукса в 2021 году, акцентирует эксперт. «Показательно, что компании Фукса на тот момент имели судебные тяжбы в южном апелляционном хозяйственном суде, где работает Марина Барсук. Интересы Фукса в суде представлял Виктор Барсук. Это не первые подобные обстоятельства где юр. фирма Барсука выигрывала в суде, где работает его жена. Таким эпизодом так же был скандал с судом касательно Полтавского ГОКа, где Барсук действовал в интересах Коломойского и российской уголовно-финансовой группы Бабакова. Никаких конфликтов интереса семейство Барсуков в этом не видит», — сообщил Олег Постернак, призвав общественность к публичной дискуссии как единственному конструктивному механизму, который позволит очистить украинскую судебную систему и не допустить карьерного роста разоблаченных в коррупционных действиях судей", — написал эксперт.

Тэги: Марина Барсук

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