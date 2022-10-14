Митрополит УПЦ рассказал, как Полтавская епархия помогает беженцам, военным и нуждающимся

Главное: Путь ко Христу, путь к Спасению в условиях войны, постучавшей в человеческие дома, в наши сердца -один: мы должны помогать всем нуждающимся в помощи.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, об этом сказал митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

«Церковь призвана из небытия в бытие учением, словами и жизнью Господа нашего Иисуса Христа. Ее стремление во все времена — вести народ Божий ко спасению. Вести народ — значит быть с народом, быть его совестью. Так было и так сегодня на православной земле Украины. Церковь живет радостями и бедами своих верных. За богослужениями в храмах мы молимся за мир в Украине, молимся за нашу Полтавщину, ее сыновей и дочерей, защищающих Родину, молимся за победу. Другого отношения не может быть», — поделился владыка Филипп.

Митрополит рассказал, как верующие Полтавской епархии объединились для помощи нуждающимся.

«Полтавская епархия, все наши приходы присоединились к доброму делу. Во всех монастырях живут временно перемещенные особы, беженцы. Мы помогаем этим людям чем можем: кормим, одеваем, обуваем, даем убежище. К нашим приходам обращаются с множеством вопросов. Решаем проблемы с питанием, поставляем одежду, средства гигиены, медикаменты. Некоторые обращаются за помощью в восстановлении утраченных документов, трудоустройстве, поисках жилья. Отдельная наша забота — раненые воины. Священство и добровольцы заботятся о их самочувствии. Посещают военные больницы, другие медучреждения, приносят продукты, лекарства, поддерживают бойцов душевным разговором, молитвой. Возможно, именно в такие трудные времена и узнаешь истинную цену любви, милосердия, искреннего сострадания», — подчеркнул владыка.

Он пояснил, что главное не говорить о добрых делах, а чтобы «пострадавшие люди, взрослые и дети чувствовали реальную поддержку».

«Призываю наших верующих к молитве о мире. Пусть боевые действия как можно скорее закончатся победой, чтобы прекратились убийства и разрушения, чтобы Украина возродилась, чтобы на нашей земле воцарились мир, любовь и согласие», — подытожил митрополит Филипп.

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