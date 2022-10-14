Стало известно, сколько женщин служит сейчас в ВСУ

Главное: В ВСУ сейчас служит более 40 тысяч женщин. Данные озвучил командующий Объединенных сил.

Детали: Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев назвал число женщин, которые сейчас служат. Это более 40 тысяч человек.

При этом, как отмечается, восемь тысяч женщин находятся на офицерских должностях.

Кроме этого, прямо сейчас более пяти тысяч женщин находятся в районах, где ведутся активные боевые действия.

Уточняется, что среди женщин есть и командиры батареи, и командиры взводов, машин, отделений беспилотной авиации и снайперы.

Он сказал: «Круг профессий, которые освоили наши женщины, он абсолютно не уступает мужчинам. Поэтому можно утвердительно сказать, что женщины и мужчины вместе несут тяжелую ношу военной службы и выполняют задачи по отпору вооруженной агрессии».

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