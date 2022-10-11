В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Ближних пещерах

Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отметили память преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах почивающих.

После чтения Евангелия Блаженнейший рассказал верующим о подвиге Киево-Печерских святых.

«Преподобные отцы Печерские, следуя примеру преподобного Антония, также поселялись в пещерах и подвизались, отдавая все свои силы на служение Богу, исполнение Божественных заповедей, совершение монашеских подвигов. Многие святые просеяли на этих горах, но не все подвизавшиеся здесь явлены миру.

Все люди ищут счастья, радости, хорошего настроения комфортного устроения души. Господь создал человека для блаженства, но найти его он может только если служит Богу. Преподобные отцы Печерские показали нам, как благоугождать Богу, как приобретать смирение, которое делает человека способным принять у себя благодать Святого Духа», — отметил Митрополит Онуфрий

За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.

После литургии архиереи, духовенство и верующие во главе с Предстоятелем прошли с молитвой к Ближним пещерам, где был совершен молебен преподобным Киево-Печерским. Также Блаженнейший окропил верующих святой водой.