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Новости > В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Ближних пещерах

В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Ближних пещерах

Александра Кудрявцева
11.10.22 15:40
142
В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Ближних пещерах
Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отметили память преподобных отцов Киево-Печерских в Ближних пещерах почивающих.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, праздничное богослужения в храме в честь преподобного Агапита Печерского обители возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
После чтения Евангелия Блаженнейший рассказал верующим о подвиге Киево-Печерских святых.
 
«Преподобные отцы Печерские, следуя примеру преподобного Антония, также поселялись в пещерах и подвизались, отдавая все свои силы на служение Богу, исполнение Божественных заповедей, совершение монашеских подвигов. Многие святые просеяли на этих горах, но не все подвизавшиеся здесь явлены миру.
 
Все люди ищут счастья, радости, хорошего настроения комфортного устроения души. Господь создал человека для блаженства, но найти его он может только если служит Богу. Преподобные отцы Печерские показали нам, как благоугождать Богу, как приобретать смирение, которое делает человека способным принять у себя благодать Святого Духа», — отметил Митрополит Онуфрий.
 
За богослужением архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома.
 
После литургии архиереи, духовенство и верующие во главе с Предстоятелем прошли с молитвой к Ближним пещерам, где был совершен молебен преподобным Киево-Печерским. Также Блаженнейший окропил верующих святой водой.
 
В тему: Сегодня верующие УПЦ отмечают память Собора преподобных Киево-Печерских в Ближних пещерах.

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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