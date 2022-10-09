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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, какая любовь самая совершенная

Предстоятель УПЦ рассказал, какая любовь самая совершенная

Александра Кудрявцева
09.10.22 17:25
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Предстоятель УПЦ рассказал, какая любовь самая совершенная
Главное: Самая совершенная любовь — это любовь ко всем, и даже к врагам.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.
 
«Сегодня чествуем святого Иоанна Богослова, оставившего нам Евангелие и Послание, в которых он говорит о высоте Божественной любви и о том, что любящий ближнего пребывает в Боге», — сказал Блаженнейший.
 
Предстоятель обратил внимаение, что любовь проявляет себя по-разному.
 
«Первая форма любви — это терпение. Не наказывать ближнего, не упрекать или упрекать, не обижать его, а терпеть его таким, какой он есть. Если хотим, чтобы ближний стал лучше, то нужно молиться о нем», — пояснил он.
 
Архипастырь отметил, что есть и более возвышенные формы любви, а самая совершенная — это любовь ко всем, даже к врагам. «Чтобы простирать свою любовь ко всем проклинающих, обижающих. Потому что Бог любит всех нас, хотя мы все разные. Одни добрые, другие плохие, но Бог посылает Свои блага праведным и неправедным. Бог всех любит, поэтому нужно быть последователями Бога и должны любить всех людей», — считает Предстоятель.
 
«Любовь исключает войну, убийства и притеснения друг друга. Она всегда дает человеку подлинную свободу, которую Господь обещал человеку. Любовь освобождает человека от греха и делает его свободным в полном смысле этого слова», — отметил Блаженнейший.
 
В завершении Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы Господь помог прежде всего любить Его, соблюдая Закон Божий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, как получить духовную награду от Бога.

Тэги: любовь, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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