Предстоятель УПЦ рассказал, какая любовь самая совершенная

Главное: Самая совершенная любовь — это любовь ко всем, и даже к врагам.

«Сегодня чествуем святого Иоанна Богослова, оставившего нам Евангелие и Послание, в которых он говорит о высоте Божественной любви и о том, что любящий ближнего пребывает в Боге», — сказал Блаженнейший.

Предстоятель обратил внимаение, что любовь проявляет себя по-разному.

«Первая форма любви — это терпение. Не наказывать ближнего, не упрекать или упрекать, не обижать его, а терпеть его таким, какой он есть. Если хотим, чтобы ближний стал лучше, то нужно молиться о нем», — пояснил он.

Архипастырь отметил, что есть и более возвышенные формы любви, а самая совершенная — это любовь ко всем, даже к врагам. «Чтобы простирать свою любовь ко всем проклинающих, обижающих. Потому что Бог любит всех нас, хотя мы все разные. Одни добрые, другие плохие, но Бог посылает Свои блага праведным и неправедным. Бог всех любит, поэтому нужно быть последователями Бога и должны любить всех людей», — считает Предстоятель.

«Любовь исключает войну, убийства и притеснения друг друга. Она всегда дает человеку подлинную свободу, которую Господь обещал человеку. Любовь освобождает человека от греха и делает его свободным в полном смысле этого слова», — отметил Блаженнейший.

В завершении Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы Господь помог прежде всего любить Его, соблюдая Закон Божий.