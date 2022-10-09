Предстоятель УПЦ рассказал, как получить духовную награду от Бога

Главное: Когда человек совершает даже какое-то незначительное дело, но ради Бога, он получает духовную награду.

«Преподобные отцы говорят, что если человек вытрет порох с полки в храме или с подоконника, то он и за это получает от Бога вознаграждение», — отметил Предстоятель УПЦ

Также Блаженнейший обратил внимание, что весь земной шар наполнен разными строениями, объектами, сооружениями, предназначенными для земного блага, для земного удовольствия, а храмов, в которых человек готовит себя к вечности, совсем немного.

Митрополит Онуфрий считает, что человек должен заботиться в первую очередь о своей вечности.

«Именно в храме человек готовит себя для той жизни, для которой она создана — для вечной жизни, для вечного блаженства, для вечного счастья, для мира, для радости», — подчеркнул Архипастырь.

В завершении Предстоятель выразил благодарность людям, которые строят храмы Божьи и таким образом дают возможность верующим совершать богослужения, молиться и принимать святые таинства.