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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, как получить духовную награду от Бога

Предстоятель УПЦ рассказал, как получить духовную награду от Бога

Александра Кудрявцева
09.10.22 13:50
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Предстоятель УПЦ рассказал, как получить духовную награду от Бога
Главное: Когда человек совершает даже какое-то незначительное дело, но ради Бога, он получает духовную награду.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.
 
«Преподобные отцы говорят, что если человек вытрет порох с полки в храме или с подоконника, то он и за это получает от Бога вознаграждение», — отметил Предстоятель УПЦ.
 
Также Блаженнейший обратил внимание, что весь земной шар наполнен разными строениями, объектами, сооружениями, предназначенными для земного блага, для земного удовольствия, а храмов, в которых человек готовит себя к вечности, совсем немного.
 
Митрополит Онуфрий считает, что человек должен заботиться в первую очередь о своей вечности.
 
«Именно в храме человек готовит себя для той жизни, для которой она создана — для вечной жизни, для вечного блаженства, для вечного счастья, для мира, для радости», — подчеркнул Архипастырь.
 
В завершении Предстоятель выразил благодарность людям, которые строят храмы Божьи и таким образом дают возможность верующим совершать богослужения, молиться и принимать святые таинства.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Сергия Радонежского.

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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