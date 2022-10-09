Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобного Сергия Радонежского

Главное: Одним из главных подвигов преподобного Сергия Радонежского является примирения русских князей, которые воевали друг против друга.

Блаженнейший отметил, что одним из духовных наследников преподобного Антония Печерского был преподобный Сергий, игумен Радонежский, который стал отцом монашества на северных землях Руси.

Архипастырь рассказал историю из жизни преподобного Сергия.

«Когда преподобный еще был в утробе матери, мать (преподобная Мария, — Ред.) пришла на Божественную литургию, и перед чтением Евангелия младенец крикнул в ее чреве так, что люди услышали его крик. Мать удивилась, но ничего не могла понять. Во время пения Херувимской он снова закричал. И в третий раз преподобный закричал после „Отче наш“, когда священник произнес „Святая святым“», — рассказал Предстоятель УПЦ

Митрополит Онуфрий объяснил, что это трехкратное произнесение преподобным в утробе матери было предзнаменованием того, что он будет великим служителем Святой Троицы. «И действительно, преподобный Сергий основал Свято-Троицкую обитель, эта обитель существует до сих пор, в ней живут и подвизаются монахи, там почивают мощи святого угодника», — добавил он.

Предстоятель отметил, что среди многих добрых дел святого одним из величайших является примирения русских князей, которые постоянно воевали друг против друга.

«Молимся сегодня, чтобы преподобный Сергей умолил Бога, чтобы на нашей земле воцарился мир, чтобы люди перестали убивать друг друга, потому что человеческая жизнь является величайшим даром и никто не имеет права этот дар отнимать, кроме Того, Кто дал этот дар человеку, а дар жизнь дает каждому человеку Бог», — сказал Первосвятитель.

Митрополит Онуфрий напомнил, что «Бог нас создал и поселил на этой земле не для того, чтобы воевали друг против друга, а для того, чтобы жили в мире, согласии, чтобы любили Бога и любили друг друга».

«Пусть Господь молитвами преподобного Сергия благословит землю нашу миром, чтобы люди снова вернулись к нормальной жизни, чтобы мать видела своего сына здоровым, счастливым, чтобы сестра видела своего брата, чтобы жена видела своего мужа, дети видели своего отца, чтобы все жили в здравии, Божьем благословении, выполняя Божественные заповеди, которые ведут человека к вечному спасению на небе во Христе Иисусе», — подытожил Блаженнейший владыка.