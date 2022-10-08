Предстоятель УПЦ освятил новый столичный храм в честь преподобного Сергия Радонежского

Главное: В Киеве освятили новый храм Украинской Православной Церкви в храмовом комплексе в честь преподобного Сергия Радонежского.

После чина освящения в новом храме Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию.

За литургией архиереи, духовенство и верующие молились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божье людям доброй воли, которые помогают нуждающимся.

Богослужение завершилось образом славления перед иконой преподобного Сергея Радонежского и чтением молитвы святому.

Блаженнейший владыка наградил настоятеля прихода протоиерея Ярослава Шовкеника орденом преподобного Иова Почаевского I степени и вручил церковные награды благотворителям и труженикам храма.