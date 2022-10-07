В Крыму массово «минируют» школы и детсады

Главное: В Крыму начали массово сообщать о минировании школ и детсадов. Учащихся, а также персонал заведений срочно эвакуировали. В настоящее время проводится проверка информации.
Детали: В ряде городов Крыма — Феодосии, Керчи и Щелкино — в пятницу, 7 октября, эвакуировали учеников и персонал из школ по причине сообщений о заминировании. Об этом сообщил местный Telegram-канал Крымский ветер.
В Керчи эвакуировали все школы из-за сообщений о заминировании. В частности, детей и учителей вывели на улицу, говорится в сообщении.
Кроме того, в Феодосии после объявления о заминировании проверяют три школы.
В Щелкино эвакуировали школы и детсады. Эвакуация прошла также в школах Ленинского района Крыма.
В тему: В конце сентября в Киеве «заминировaли» все школы.