Стало известно, в чем сложность деоккупации Луганщины

Главное: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил сложность деоккупации Луганщины. Там высокая концентрация вражеских сил, у которых было время укрепить оборону, говорит глава региона.

Детали: Луганская область является самым сложным регионом Украины для деоккупации, считает глава ОВА Сергей Гайдай, пишет УНИАН.

«Тут работает несколько факторов сразу — один из них... это то, что вот те, кто сбежал с Лимана и с Харькова, они все-таки побежали все в Луганскую область. Поэтому концентрация военных максимальная...», — пояснил глава области.

Другим фактором, усложняющим освобождение региона, является то, что оккупанты имели достаточно времени, чтобы зарыться и подтянуть резервы.

«У них было достаточное количество времени, чтобы зарыться... у них было достаточное количество времени, чтобы подтянуть резервы, может и плохие, да, это свежемобилизованные, но это все равно солдаты, которые, ну, худо, бедно, но стреляют в нашу сторону», — добавил Гайдай.

Кроме того, продвижению ВСУ не способствует осенняя погода — ливни, вязкость, грязь.

В тему: ВСУ начали освобождать территорию Луганской области.