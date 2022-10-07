США помогут Украине подготовиться к зиме

Главное: США дадут Украине $55 млн на подготовку к зиме. Деньги предназначены для обеспечения ремонта и технического обслуживания оборудования, необходимого для отопления жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры.

Детали: Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Украине $55 млн, чтобы помочь подготовится к зиме в условиях войны с Россией и обеспечить непрерывные поставки тепла и горячей воды гражданам. Об этом в четверг, 6 октября, сообщила пресс-служба агентства.

Отмечается, что средства предназначены для обеспечения ремонта и технического обслуживания труб и другого оборудования, необходимого для отопления жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, в частности, больниц, школ и предприятий по всей Украине.

Указанная сумма поможет пережить зиму почти 7 млн украинцев в 19 регионах, в том числе в Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях. Также USAID предоставит электрогенераторы и альтернативные источники топлива больницам, центрам для внутренне перемещенных лиц и приютам для социально незащищенных граждан.

Помощь оказывают в рамках Проекта энергетической безопасности USAID. Так, уже предоставлены трубы для отопления и другое оборудование, чтобы помочь восстановить коммуникации в Киеве.

С начала полномасштабного вторжения правительство США выделило $8,5 млрд в виде прямой бюджетной поддержки Украине, чтобы помочь поддерживать критически важные госуслуги. Кроме того, с февраля предоставлено $1,5 млрд гуманитарной помощи.

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