Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин

Главное: Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но есть исключение. Женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет.

Детали: Верховная Рада в пятницу, 7 октября, принял в целом закон о добровольном порядке взятия женщин на военный учет. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам нардепа, осталась норма о медицинских работниках.

Отмечается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

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