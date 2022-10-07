ВСУ освободили на Херсонщине до 500 квадратных километров территорий, — ОК Юг

Главное: Освобожденные территории на юге Украины расширяются. Бойцы ВСУ деоккупировали территории площадью полтысячи квадратных километров, отметила Наталья Гуменюк.

Детали: Число освобожденных территорий в Херсонской области увеличилось до 500 квадратных километров. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Контрнаступление продвигается, и наше углубление по разным направлениям продолжается. Освобожденные территории выросли от 400 до 500 квадратных километров, и еще продолжается этот процесс», — рассказала она.

По ее словам, в настоящее время освобождено 29 населенных пунктов.

«Уже начинается работа... начинают собирать информацию об обстоятельствах, в которых люди проживали все эти оккупационные дни и ночи, и начинают собирать доказательную базу для пополнения того самого „толстого“ дела для трибунала, потому что действительно бесчинства оккупантов и на херсонских территориях также зафиксированы и будут переданы в соответствующие международные правовые инстанции», — отметила спикер.

Гуменюк добавила, что в зоне ответственности ОК Юг начали появляться «свежемобилизованные» россияне.

«Но они уже с момента попадания в военкомат у себя на родине были осведомлены о том, как правильно действовать, как обратиться к чат-боту Хочу жить и сообщить о том, что не желают принимать участия в „спецоперации“, что они мобилизованы насильно и хотят перейти в обменный пункт. Работа ведется, и уже более 2 тыс. таких обращений мы имеем», — подытожила она.

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