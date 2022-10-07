В Киеве стартует отопительный сезон

Главное: В Киеве начинается отопительный сезон в социальной сфере. Большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла.

Детали: Сегодня, 7 октября, Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы — столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений сферы. Такое решение сегодня принял Совет обороны города. Подключать объекты к теплу будут индивидуально — по заявкам их руководителей. Руководители этих учреждений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой — не тратить зря тепло», — написал мэр в официальном ТГ-канале.

Кличко отметил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

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