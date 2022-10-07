Украинцы получили Нобелевскую премию мира

Главное: Украинцы из «Центра гражданских свобод» получили Нобелевскую премию мира. Также она досталась белорусу и россиянам.

Детали: В пятницу, 7 октября, была вручена Нобелевская премия мира. Ее присудили в Осло.

Сообщается, что ее лауреатами стали председатель незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал» и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».

В тему: В прошлом году Нобелевскую премию мира получили россиянин и филиппинка.