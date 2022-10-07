В Севастополе мобилизируют водителей «скорой» и трактористов, — ГУР

Главное: В Севастополе на войну против Украины забирают даже водителей «скорых» и трактористов. Новобранцы проходят ускоренную базовую боевую подготовку с инструкторами 47-й мотострелковой дивизии и 810-й бригады.

Детали: В Севастополе (Крым) оккупанты начали забирать на войну водителей скорой помощи и трактористов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что в первой городской больнице Севастополя повестки получили водители «скорых», а на винодельческом предприятии Золотая балка — 100% трактористов.

Мобилизированных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты. За последнюю неделю туда перебросили 300 человек. Новобранцы проходят ускоренную базовую боевую подготовку с инструкторами 47-й мотострелковой дивизии и 810-й бригады.

Как сообщили в разведке, особое внимание уделяется экипажам БМП, БТР и РСЗО Град. Однако образцы современной техники отсутствуют. Также готовят снайперов и саперов.

Большинство мобилизованных — мужчины в возрасте за 40 лет. Среди них — участники российских войн в Ичкерии, несколько «афганцев», а также значительная часть бывших военных ВСУ, которые после оккупации остались на территории Крыма.

В ГУР отметили, что с хранения в Крыму сняли САУ Акация и ЗСУ-23-Шилка. Часть новобранцев была отправлена в Донецкую и Херсонскую области.

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