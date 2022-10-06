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Новости > Объявлен лауреат Нобелевской премии в области литературы

Объявлен лауреат Нобелевской премии в области литературы

Агата Кловская
06.10.22 15:21
72
Объявлен лауреат Нобелевской премии в области литературы

Главное: Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно. Лауреат премии верит в освобождающую силу письма.

Детали: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Об этом сообщается на сайте премии.

Отмечается, что она получила награду за «мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает происхождение, отчуждение и коллективные ограничения личных воспоминаний».

Французская писательница Анни Эрно родилась в 1940 году и выросла в маленьком городке Ивето в Нормандии, где у ее родителей был продуктовый магазин и кафе.

Первый ее роман был опубликован в 1974 году. В нем, как и во многих последующих работах писательницы, отражены действительные эпизоды ее биографии.

Одной из самых известных книг стало Событие (2000), в ней писательница рассказала об аборте, который она сделала в 1963 году. В 2021 году фильм был экранизирован режиссером Одри Диваном. За него он получил Золотого льва Венецианского кинофестиваля.

В тему: Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области химии.

Тэги: общество, лауреат, литература, Нобелевская премия, Анни Эрно

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