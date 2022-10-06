В ОП озвучили число мобилизованных россиян

Главное: Порядка 100 тысяч призванных на войну в Украине из объявленных 300 тысяч уже доставлены в пункты дислокации ВС РФ. При этом российское военное руководство имеет огромные проблемы со снабжением и вооружением мобилизованных.

Детали: На сегодня в учебных центрах и полигонах РФ сосредоточены 92 тысячи мобилизованных. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в среду, 5 октября.

По его словам, такие данные получила украинская разведка, получив доступ к внутренней докладной Генштаба Вооруженных сил РФ.

Кроме того, добавил Арестович, в этом документе врага указано, что российское военное руководство имеет огромные проблемы со снабжением и вооружением мобилизованных.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 61330 солдат.