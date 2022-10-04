В Кремле отреагировали на «мирный план» Маска

Главное: В Кремле считают позитивным сигналом факт того, что Маск озаботился поиском выхода из ситуации. Однако идею повторного референдума отвергли.

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 4 октября, прокомментировал скандальное заявление основателя компаний Tesla и SpaceХ Илона Маска, который предложил свой «мирный план» для Украины, который среди прочего включает проведение референдумов на оккупированных территориях, передают РосСМИ.

Так, Песков заявил, что это позитивно, когда «такой человек, как Маск, ищет пути выхода по ситуации вокруг Украины».

При этом, идею Маска о проведении повторных референдумов, но под контролем ООН на территориях Украины, контролируемых войсками РФ, Песков категорически отверг.

Он добавил, что Путин, скорее всего, в следующий вторник, 11 октября, подпишет закон о «присоединении» к России «ДНР», «ЛНР», частей Запорожской и Херсонской областей.

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