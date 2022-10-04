Жителей Луганщины готовят к эвакуации из-за наступления ВСУ

Главное: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о скорой эвакуации жителей Луганщины из-за наступления ВСУ. В города Рубежное, Лисичанск и Северодонецк после деоккупации свободно пускать людей не будут.

Детали: Жителей Луганщины будут просить эвакуироваться из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из крупных городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление. В крупные города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить — все разбито. Даже при всех финансовых возможностях восстановление отопления займет несколько месяцев. Возможно, люди будут иметь возможность вернуться, чтобы проверить свои квартиры, но оставаться на зиму нельзя», — отметил он.

По словам Гайдая, в Рубежном ситуация лучше, потому что несколько лет назад там обеспечили децентрализацию отопления.

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