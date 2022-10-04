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Новости > В Кремле отреагировали на отказ Зеленского от переговоров с Путиным

В Кремле отреагировали на отказ Зеленского от переговоров с Путиным

Александр Панько
04.10.22 13:59
117
В Кремле отреагировали на отказ Зеленского от переговоров с Путиным

Главное: Украина отказалась вести с Россией переговоры до тех пор, пока ею правит Путин. Кремль намерен ждать нового президента Украины.

Детали: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Украины отказаться от переговоров с Владимиром Путиным.

«Ну, а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — сказал Песков.

В тему: Киев окончательно исключил переговоры с Путиным.

Тэги: Киев, Владимир Путин, переговоры, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

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