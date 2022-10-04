Украина хочет принять футбольный чемпионат мира

Главное: Украина хочет принять ЧМ-2030 по футболу. Вместе с Испанией и Португалией.

Детали: Украина собирается заполучить право провести чемпионат мира по футболу 2030-го года совместно с Испанией и Португалией. Об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что в нашей стране могут пройти поединки одной из групп.

В публикации сказано, что идея принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.

Ожидается, что уже в среду, 5 октября, данную информацию подтвердят Испания и Португалия.

В статье говорится: «Футбол может восстановить надежду и мир. Единственным препятствием на данном этапе является полномасштабное российское вторжение».

Впрочем, как прогнозируется, к 2030-му году война завершится, а восстановление Украины будет идти полным ходом, и наша страна сможет гарантировать безопасность всем гостям турнира.

Подчеркивается: «Участие Украины рассматривается как потенциально сильный вариант для победы среди 211 ассоциаций-членов ФИФА и как способ противостоять действиям Саудовской Аравии по выдвижению совместной заявки с Египтом и Грецией на 2030-й год».

Дело в том, что УЕФА считает, что в 2030-м году чемпионат мира должен проводиться исключительно в Европе, так как турнир 2022-го года состоится в Катаре, а в 2026-м году его примут США, Канада и Мексика.

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