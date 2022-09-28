Священник УПЦ из Черниговщины нуждается в помощи на операцию

Главное: Настоятелю Николаевского храма Украинской Православной Церкви села Панюты Козелецкого района протоиерею Алексию Адаменко нужна помощь на операцию.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, отец Алексий получил перелом грудного отдела позвоночника в результате падения с высоты

«21 сентября отец Алексий был прооперирован, в настоящее время состояние — средней тяжести. Батюшка находится на лечении в нейрохирургическом отделении КНП „ЧГБ № 3“», — поделились в пресс-службе епархии.

Помочь отцу Алексию можно по реквизитам.

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