Священник УПЦ объяснил, что значит нести свой Крест

Главное: Переносить испытания, которые посылает Господь, или последствия собственных грехов, с терпением и доверием Промыслу Божьему помогает обрести спасение.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко).

«Крест — орудие мучительной смертной казни в Римской империи, и для слушателей Спасителя это было очевидно. Мы знаем, что Господь буквально взял на Себя этот крест, вместе с душевными и физическими страданиями, ради искупления людей. Поэтому, подражая Христу, христиане призваны поступать, как Он — терпеливо переносить те испытания, которые посылает Господь, или же последствия собственных грехов. Это служит к вразумлению, исправлению, духовному возрастанию», — отметил иеромонах Митрофан.

Священник объяснил, что означает выражение «человек растёт под тяжестью ответственности».

«Действительно, атлет для того, чтобы перейти на новый уровень, постоянно увеличивает количество упражнений и нагрузки. Так же и в духовном развитии: мы учимся и растём при несении „своего креста“. Однако стоит помнить, что происходит это во имя Пострадавшего на Кресте, Который воскрес и вознёсся на небо. Поэтому, неся свой крест, мы следуем за Христом к своему воскресению и восхождению в Его Царство.

Поскольку наш личный крест связан с Крестом Христовым, то Господь даёт силы на его несение. И очень часто этот крест становится нашими „костылями“, которые сохраняют нас от падения», — напомнил отец Митрофан.

Он обратил внимание, что необходимо направлять силы на несение своего креста, а не на сбрасывание его.

«Нести свой крест нужно, помня, куда он ведёт, за Кем мы идём, и Кто нам помогает. Следует также осознавать, что Господь претерпел большее за нас и что каждый наш вздох Ему близок и понятен, так как Он Сам прошёл через страдания. Эти мысли могут быть источником нашего утешения и успокоения, ведь Господь с нами в нашей боли. Кроме того, страдания, которые мы сейчас испытываем, нас очищают», — сказал священник.

Он сравнил понятие «нести свой крест» с преодолеванием трудностей, «болевого порога» при работе над собой: физической, интеллектуальной, душевной.

«Труд может быть не только в тягость, но и в радость. Да, он порой тяжёлый, и это вызывает в нас ропот, но главное — опомниться и взяться за дело. Конечно, у нас будет всё получаться с переменным успехом, но это не повод отчаиваться и вообще останавливаться. Спасение как процесс — это следование за Христом, спасение как цель — бытие вместе с Ним, там, где Он», — подытожил иеромонах Митрофан.

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