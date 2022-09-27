Предстоятель УПЦ рассказал о силе Креста Господнего

Главное: Крест — Дерево Жизни, источник Божественной благодати, которая нужна человеку для спасения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди в день праздника Крестовоздвижения.

«Крест есть, по словам святых отцов, хранителем Вселенной, Крест является красотой Церкви, Крест является для ангелов славой, а для демонов язвой. Крестом мы украшаем свои храмы, часовенки, важные места, крестом мы себя осеняем, мы носим крест на груди», — отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что каждый христианин должен стараться жить по заповедям Божьим и тогда получит большую поддержку от Бога.

«Тот человек, который носит крестик, который с молитвой осеняет себя крестным знаменем, пытается жить так, как Христос сказал, получает от Креста великую силу, побеждающую всякое зло: главное зло, исходящее от дьявола, и то зло, идущее от злых людей, от неблагонамеренных людей. Всякое зло побеждается силой Святого и Животворящего Креста», — сказал Блаженнейший.

Архипастырь поздравил верующих с праздником и благословил всех.

«Пусть Господь силой Святого и Животворящего Креста хранит каждого из нас, пусть Господь пошлет мир на нашу землю и помогает нам жить так, чтобы конец нашей земной жизни был началом вечной жизни на Небе во Христе Иисусе Господе нашем», — пожелал Митрополит Онуфрий.

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