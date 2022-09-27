В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют Воздвижение Креста

Главное: В Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, престольный праздник Крестовоздвиженского храма возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

«Человек, носящий крестик, с молитвой осеняющий себя крестным знаменем, который пытается жить так, как Христос сказал, тот человек получает от Креста великую силу, побеждающую всякое зло: главное зло, исходящее от дьявола, и то зло, которое идет от злых людей, от неблагонамеренных людей — всякое зло побеждается силой Святого и Животворящего Креста», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

За литургией помолились о мире на украинской земле, об избавлении от врага, о помощи страждущим от войны. В молитве после сугубой ектении Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил лишившихся крова.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил диаконскую хиротонию Алексея Тулюли.

Священнослужители во главе с Предстоятелем совершили чин славления и поклонились Честному Кресту. Блаженнейший поздравил верующих с праздником и благословил всех.

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