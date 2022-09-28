Главное: Четыре штамма гриппа будут циркулировать в Украине. Вместе с коронавирусом.

Детали: Во время эпидемического сезона 2022-2023 в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа и коронавирус SARS-CoV-2. Об этом информировал Центр общественного здоровья министерства здравоохранения.

Сообщается, что для профилактики гриппа в следующем сезоне предложили четырехвалентные вакцины против вирусов гриппа, которые, вероятно, будут циркулировать на территории нашей страны: вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2); вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

Отмечается: «Лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 (принадлежит к категории ОРВИ) является вакцинация. Обе прививки относятся к рекомендованным. Также помните, что лечить вирусные заболевания антибиотиками – ошибочное утвержденные протоколы лечения».

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