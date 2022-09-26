Порошенка іронічно привітали з днем народження: Нагадали про ботоферму, піар на війні і цукерки в Білорусі

В мережі іронічно привітали Петра Порошенка з 57-літтям фотографією цукерок «Рошен» з Білорусі, нагадуванням про «скажену» ботоферму та найбільші його «фейли» як за часів президентства, так і в опозиції.

В той час як Марина Порошенко, партійці та соратники вітають Порошенка в афільованих з ним ЗМІ, журналіст Сергій Іванов опублікував фотографію коробки цукерок «Вечірній Київ», яка виготовлена «Рошен» і імпортована з Білорусі в липні 2022 року. «Ну не можна так просто взяти і припинити торгівлю з ворогом. Якщо не вугілля з солярою, то хоча б цукерки. В той час коли держава і світ запровадили санкції проти Білорусі. Петро Порошенко, з уродинами. Дякую», — написав Іванов.

«Народна правда» також пригадала Порошенку піар на військовій і гуманітарній допомозі, «скажену» армію прихильників, які поширюють соцмережами зраду та перекладають відповідальність за криваву війну з Путіна на Зеленського. Подекуди їхні тези є взаємовиключними та повністю дублюють тези російської пропаганди.

«З одного боку, війну виграє армія, збудована ним (Порошенком — ред.) безпосередньо. З іншого, ця армія гола і боса. На їхню думку, нинішнє політичне керівництво неправильно воює. В той час як команда Порошенка взагалі не воювала, уклавши антиукраїнський Мінськ-2. Якби п’ятий став шостим, яка вирогідність того, що „Мінськ-3“ з’явився б в нас ще в квітні?» — йдеться в матеріалі.

У Порошенка також дорікають Зеленському Єрмаком-«агентом Кремля», але мовчать про його бізнесові відносини з кумом Путіна Медведчуком. Дорікають чинному президенту Коломойським, але геть забули про Роттердам+ і Ахмєтова. «Закидують корупцію на великому будівництві і зовсім не кажуть про Свинарчуків. Цікаво, де ця сімейка зараз — в «батальйоні Монако» чи в «теробороні Відня»? — пише Народна правда.

Колишньому президенту також пригадали нападки його прихильників на волонтерів і спробу представників ЄС у Київраді зірвати перейменування вулиці Московської в Києві. Нагадаємо, депутатка Дінара Габібулаєва запропонувала перейменувати Московську на вулицю Європейського Союзу (читай ЄС), а не на Князів Острозьких, як проголосували кияни.

«Продовжувати можна довго. Але досить. День народження врешті решт. 57 років в Порошенка один раз в житті. Як власне і президентський термін», — пише видання.