Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Порошенка іронічно привітали з днем народження: Нагадали про ботоферму, піар на війні і цукерки в Білорусі

Порошенка іронічно привітали з днем народження: Нагадали про ботоферму, піар на війні і цукерки в Білорусі

Автор: «Фраза»
26.09.22 22:07
85
Порошенка іронічно привітали з днем народження: Нагадали про ботоферму, піар на війні і цукерки в Білорусі

В мережі іронічно привітали Петра Порошенка з 57-літтям фотографією цукерок «Рошен» з Білорусі, нагадуванням про «скажену» ботоферму та найбільші його «фейли» як за часів президентства, так і в опозиції.

В той час як Марина Порошенко, партійці та соратники вітають Порошенка в афільованих з ним ЗМІ, журналіст Сергій Іванов опублікував фотографію коробки цукерок «Вечірній Київ», яка виготовлена «Рошен» і імпортована з Білорусі в липні 2022 року. «Ну не можна так просто взяти і припинити торгівлю з ворогом. Якщо не вугілля з солярою, то хоча б цукерки. В той час коли держава і світ запровадили санкції проти Білорусі. Петро Порошенко, з уродинами. Дякую», — написав Іванов.

«Народна правда» також пригадала Порошенку піар на військовій і гуманітарній допомозі, «скажену» армію прихильників, які поширюють соцмережами зраду та перекладають відповідальність за криваву війну з Путіна на Зеленського. Подекуди їхні тези є взаємовиключними та повністю дублюють тези російської пропаганди.

«З одного боку, війну виграє армія, збудована ним (Порошенком — ред.) безпосередньо. З іншого, ця армія гола і боса. На їхню думку, нинішнє політичне керівництво неправильно воює. В той час як команда Порошенка взагалі не воювала, уклавши антиукраїнський Мінськ-2. Якби п’ятий став шостим, яка вирогідність того, що „Мінськ-3“ з’явився б в нас ще в квітні?» — йдеться в матеріалі.

У Порошенка також дорікають Зеленському Єрмаком-«агентом Кремля», але мовчать про його бізнесові відносини з кумом Путіна Медведчуком. Дорікають чинному президенту Коломойським, але геть забули про Роттердам+ і Ахмєтова. «Закидують корупцію на великому будівництві і зовсім не кажуть про Свинарчуків. Цікаво, де ця сімейка зараз — в «батальйоні Монако» чи в «теробороні Відня»? — пише Народна правда.

Колишньому президенту також пригадали нападки його прихильників на волонтерів і спробу представників ЄС у Київраді зірвати перейменування вулиці Московської в Києві. Нагадаємо, депутатка Дінара Габібулаєва запропонувала перейменувати Московську на вулицю Європейського Союзу (читай ЄС), а не на Князів Острозьких, як проголосували кияни.

«Продовжувати можна довго. Але досить. День народження врешті решт. 57 років в Порошенка один раз в житті. Як власне і президентський термін», — пише видання.

Тэги:

Комментарии

Статьи

26.09.22 20:44

Как проходят «референдумы» в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Сценарии развития событий после «референдумов» в оккупированных областях Украины
26.09.22 20:58

Сценарии развития событий после «референдумов» в оккупированных областях Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Редактирование генома обернется новым апартеидом: элиты станут несменяемыми
Редактирование генома обернется новым апартеидом: элиты станут несменяемыми
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.09.22 18:50

В Харькове освятили новый храм УПЦ
26.09.22 18:40

Конотопский митрополит УПЦ рассказал о жизни епархии в оккупации
26.09.22 16:55

Ученые нашли братскую могилу с трехметровыми скелетами похожих на людей существ
26.09.22 16:35

На «Северном потоке-2» произошла авария
26.09.22 16:20

Россиянин совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украину
26.09.22 15:52

Канцлер Германии и премьер Испании одновременно заболели коронавирусом
26.09.22 15:35

Жителям Балаклеи дали свет
26.09.22 15:35

На Закарпатье и Днепропетровщине священники УПЦ отпели воинов ВСУ
26.09.22 15:17

Коронавирус напоминает украинцам, что он никуда не делся
26.09.22 14:57

В Кремле рассказали, будут ли вводить военное положение
26.09.22 15:17

Коронавирус напоминает украинцам, что он никуда не делся
26.09.22 12:30

Еще две братские могилы обнаружены в Изюме
26.09.22 12:01

Появились подробности бойни в российской школе
26.09.22 11:28

В одной из российских школ произошла кровавая бойня
26.09.22 09:25

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 57,2 тысячи солдат
23.09.22 16:56

Россия нанесла удар иранскими дронами по Одессе
23.09.22 16:34

Зеленский озвучил ежедневные потери украинской армии
23.09.22 12:24

В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян
23.09.22 11:01

Кадыров сделал странное заявление по поводу частичной мобилизации
23.09.22 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 56 тысяч солдат
21.09.22 11:40

Ігноруючи вбивства українців Росією, адвокат Черезов взявся за захист колаборантів – ЗМІ
20.09.22 14:32

Стало известно, сколько украинцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса
20.09.22 12:41

В Украине обнаружен второй случай оспы обезьян
21.09.22 11:13

Украинцев предупредили о скорых заморозках
20.09.22 15:35

В «ЛДНР» и в оккупированной Херсонщине определились с датами «референдумов»
20.09.22 16:59

Раненых российских солдат хоронят заживо вместе с убитыми, утверждает Сергей Хлань
20.09.22 11:19

В «ЛДНР» и на оккупированной Херсонщине захотели срочного «референдума»
21.09.22 15:31

Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Запорожья
21.09.22 09:19

Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября и назвал часть украинских земель «Новороссией»
23.09.22 12:24

В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян
Фото и Видео
Россиянин совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украину
Россиянин совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украину
Россиянин совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украину
Россиянин совершил самоподжог, чтобы не идти на войну в Украину
Появились подробности бойни в российской школе
Появились подробности бойни в российской школе
В одной из российских школ произошла кровавая бойня
В одной из российских школ произошла кровавая бойня
Президент Южной Корее обматерил американских конгрессменов
Президент Южной Корее обматерил американских конгрессменов
Лавров обозвал «ЛНР» «Лаосской республикой»
Лавров обозвал «ЛНР» «Лаосской республикой»
Сын Илона Маска, который стал женщиной под именем Вивиан Дженна Уилсон, появился на публике
Сын Илона Маска, который стал женщиной под именем Вивиан Дженна Уилсон, появился на публике
Во французском балете роли Ромео и Джульетты играют геи
Во французском балете роли Ромео и Джульетты играют геи
Британским детям продают конфеты с марихуаной и тяжелыми наркотиками
Британским детям продают конфеты с марихуаной и тяжелыми наркотиками
Обнародовано пикантное видео отдыха сына президента США
Обнародовано пикантное видео отдыха сына президента США
Россия нанесла удар иранскими дронами по Одессе
Россия нанесла удар иранскими дронами по Одессе
fraza.com
Новости блогосферы
25.09.22 18:58

Оргия на горе Щекавиця: киевляне строят планы на случай ядерного удара по столице
23.09.22 20:28

Почему украинских студентов не выпускают на учебу за границу? Потому, что у них нет влиятельных папиков
21.09.22 20:26

Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
17.09.22 15:55

Дерибан и междусобойчик как основа украинского кинопроизводственного процесса

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.