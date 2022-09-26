США подробно объяснили России, каким будет ответ на возможный ядерный удар по Украине

Главное: США предупредили Россию, что они «ответят решительно», если она решится применить ядерное оружие.

Детали: Россию ожидают «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия на территории Украины. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC, опубликованном в воскресенье, 25 сентября.

«Если Россия пересечет эту грань, последствия для нее будут катастрофическими. США дадут решительный ответ. Через частные каналы мы подробнее объяснили, что именно это будет означать», — рассказал Салливан.

Салливан пообещал, что в ближайшие дни от США будет больше заявлений относительно псевдореферендумов.

Последствия за «референдумы», в частности, будут включать экономические санкции против компаний за пределами России, которые поддерживают военную машину РФ.

Белый дом в контексте ядерного оружия отмечает, что речь идет о «катастрофических последствиях».

«Мы сделаем все возможное, чтобы удержать Россию от этого шага. И если они это сделают — мы ответим решительно», — отметил Салливан.

В тему: В Пентагоне рассказали, как ответят России в случае применения ядерного оружия.