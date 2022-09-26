Мировые потери от войны в Украине оценили в 2,8 триллиона долларов

Главное: Война в Украине нанесет ущерб мировой экономике. На 2,8 триллиона долларов.

Детали: Эксперты издания The Wall Street Journal оценили, во сколько обойдется мировой экономике война в Украине. По их словам, к концу 2023-го года уроне будет на уровне 2,8 триллиона долларов.

Отмечается, что военные действия в нашей стране спровоцировали рост цен на энергоносители, что привело к снижению доходов домашних хозяйств, а также подорвало доверие деловых кругов.

Кроме этого, война нарушила цепочки поставок, вызвав нехватку продуктов и других предметов первой необходимости.

Аналитики считают, что частичная мобилизация в России и проходящие «референдумы» способны затянуть войну.

Прогнозируется, что в 2022-м году мировая экономика вырастет на 3%, а в следующем – на 2,2%. Перед войной это было 4,5% и 3,2% соответственно.

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