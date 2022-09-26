На Херсонщине ВСУ уничтожили центр управления иранскими дронами

Главное: На юге Украины украинские военные уничтожили центр управления иранскими дронами Сгорели около 20 беспилотников, с помощью которых Россия в последнее время активно атакует южные регионы.

Детали: Защитники Украины установили местоположение российского центра управления и подготовки операторов иранских дронов в Херсонской области и обстреляли его. Об этом в воскресенье, 25 сентября, сообщил военкор Андрей Цаплиенко.

Как выяснила разведка, оккупанты разместили упомянутый центр в малонаселенном селе Чулаковка Скадовского района, рядом с Кинбурнской косой.

«Ситуация следующая. Вероятно, около двух десятков иранцев сегодня отправились в 72 гурии. Российские упыри, численностью до четырех десятков, направились вдогонку за «русским кораблем», — информировал журналист.

Кроме того, добавил Цаплиенко, вместе с центром сгорели автобус, до десяти машин КУНГ (кузов универсальный нулевого габарита), легковое авто, а также склад боеприпасов.

«Иранские ударные дроны-камикадзе — серьезная проблема, но теперь наши ребята знают, как с ней бороться», — резюмировал представитель СМИ.

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