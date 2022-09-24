В УПЦ рассказали, как Церковь относится к занятию боевыми искусствами

Главное: Если боевые искусства изучаются в целях самозащиты, либо человек, занимаясь в секции, тренирует свои волю, ум, выносливость, то ничего плохого в этом нет.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал настоятель Крестовоздвиженского храма Никополя протоиерей Игорь Мельников отвечая на вопрос, правда ли заниматься боевыми искусствами является грехом.
«Я лично знаю многих священников, которые занимались боевыми искусствами. Более того, некоторые из них, уже будучи в сане, продолжают заниматься карате или дзюдо. Потому что сама по себе любая вещь на свете не вредна и не полезна. Вопрос в другом: как ее использует человек», — сказал священник.
Отец Игорь отметил, что если боевые искусства изучаются в целях самозащиты (не нападения, а именно самозащиты), либо человек, занимаясь в секции, тренирует свои волю, ум, выносливость, то ничего плохого в этом нет. «Большинство видов боевых искусств формируют зрелую личность, ответственную, способную постоять за себя и за други своя», — добавил он.
«Если же человек посещает секцию ради самоутверждения, желая быть крутым и чтобы удовлетворить собственную гордыню, тогда такое занятие пагубно скажется на его духовном состоянии. Кроме того, в основе многих школ боевого искусства лежит конкретная философия жизни, которая, как правило, противоречит христианству. Поэтому перед оформлением ребенка в секцию узнайте как можно больше о тренере и его мировоззрении, а также разберитесь с мотивами вашего чада и вашими лично. Может оказаться, что кружок скалолазания или скаутский отряд будет лучшим вариантом», — пояснил протоиерей Игорь Мельников.