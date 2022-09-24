В УПЦ рассказали, как Церковь относится к занятию боевыми искусствами

Главное: Если боевые искусства изучаются в целях самозащиты, либо человек, занимаясь в секции, тренирует свои волю, ум, выносливость, то ничего плохого в этом нет.

«Я лично знаю многих священников, которые занимались боевыми искусствами. Более того, некоторые из них, уже будучи в сане, продолжают заниматься карате или дзюдо. Потому что сама по себе любая вещь на свете не вредна и не полезна. Вопрос в другом: как ее использует человек», — сказал священник.

Отец Игорь отметил, что если боевые искусства изучаются в целях самозащиты (не нападения, а именно самозащиты), либо человек, занимаясь в секции, тренирует свои волю, ум, выносливость, то ничего плохого в этом нет. «Большинство видов боевых искусств формируют зрелую личность, ответственную, способную постоять за себя и за други своя», — добавил он.

«Если же человек посещает секцию ради самоутверждения, желая быть крутым и чтобы удовлетворить собственную гордыню, тогда такое занятие пагубно скажется на его духовном состоянии. Кроме того, в основе многих школ боевого искусства лежит конкретная философия жизни, которая, как правило, противоречит христианству. Поэтому перед оформлением ребенка в секцию узнайте как можно больше о тренере и его мировоззрении, а также разберитесь с мотивами вашего чада и вашими лично. Может оказаться, что кружок скалолазания или скаутский отряд будет лучшим вариантом», — пояснил протоиерей Игорь Мельников.