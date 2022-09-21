Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат. Для этого глава Кремля объявил частичную мобилизацию в РФ.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на указ Путина о мобилизации. Он заявил, что знал о таком решении российского диктатора и не смотрел его брифинг сегодня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BILD.

«У меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня», — сказал гарант.

По словам президента, мобилизация показывает, что у РФ проблемы с офицерами и другим военным персоналом.

«Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не могли закончить свое образование. Все эти люди не могут бороться. Они приходят к нам и умирают», — добавил он.

Зеленский считает, что Путину нужна многомиллионная армия, чтобы добиться побед на фронте. Поскольку российские войска несут потери и убегают с поля боя.

«Он хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат», — подчеркнул президент.

В тему: Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября.

Россияне пытаются спешно покинуть страну.