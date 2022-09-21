В России зреют массовые акции протеста. Людей призывают жечь военкоматы

Главное: На вечер, 21 сентября, во всех крупных городах России анонсированы акции протеста против мобилизации в стране. Оппозиция призывает россиян поджигать военкоматы.
Детали: В России анонсировали акцию протеста против мобилизации, которую в четверг, 21 сентября, объявил президент Владимир Путин. Об этом говорится в Twitter движения Весна.
Активисты призывают россиян выходить на протесты во всех городах страны. Старт акции запланирован 21 сентября в 19:00 по местному времени.
«Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?», — говорится в сообщении.
Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов призвал россиян выходить на уличные акции, а также поджигать военкоматы в знак протеста. Об этом пишет издание Meduza.
«Наша команда поддержит любые формы протеста перед этим. Если вы бежите от призыва — это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста — мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, которую необходимо», — заявил Жданов.
В штабе Навального также одобряют поджоги россиянами военкоматов в знак протеста. В этом случае протестующим тоже обещают помощь.
Вместе с тем, в Москве опасаются митингов против мобилизации.
Как пишут РосСМИ, сотрудников полиции вызывают по тревоге из-за запланированного на сегодня на 19:00 антивоенного митинга.
«Все сотрудники должны быть в касках, с щитами и дубинками», — говорится в сообщении Телеграмм-канала Baza.
Утверждается, что московских полицейских, в том числе 1-й и 2-й спецполки, по тревоге собирают к 14 часам.
В тему: Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября.
Россияне пытаются спешно покинуть страну.