Шольц осадил Россию с трибуны ООН

Главное: Олаф Шольц критикует Россию. Говорит, что нельзя принимать мир на условиях Москвы.

Детали: Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил на Генассамблее ООН. Он сделал заявление в адрес России.

Так, политик сказал: «Если мы хотим, чтобы война Владимира Путина закончилась, мы не можем быть равнодушными к тому, как именно она закончится. И поэтому мы не примем мира, продиктованного Россией, и не будем признавать никаких псевдореферендумов. Поэтому Украина должна быть способна защищаться от российского вторжения».

Он сказал, что нужно поддерживать мировой порядок, основанный на правилах, а не праве сильнейшего, а страны не могут оставаться в стороне, когда эти принципы нарушаются.

Кроме этого лидер Германии назвал действия президента Владимира Путина вопиющим империализмом.

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