Митрополит УПЦ объяснил, почему нельзя оправдывать войну, применяя слова Христа

Главное: Священное Писание свидетельствует о неприятии каких-либо аргументов, оправдывающих безумие войны.

«Позиция тех священнослужителей, которые пытаются оправдать войну, „подстроить“ Писание под какие-то утилитарные интересы, для меня неприемлема. Если Евангелие используется таким образом, то его благовестие неизбежно уходит на периферию. Нельзя „жонглировать“ фразами Христа. Евангелие — это глубоко личный призыв к человеку быть светом для мира, который лежит во зле», — сказал иерарх УПЦ

Владыка отметил, что в вопросах «оправдания» войны идеологами часто используются либо извращённые нравственные постулаты, либо явно ложные аргументы, в «капкан» которых может угодить человек.

«В то же время, позицию мира не нужно доказывать, не нужно аргументировать. Священное Писание ясно свидетельствует о неприятии каких-либо аргументов, оправдывающих безумие войны, несмотря на то, что вся история человечества — это непрерывная война . Христос через всю свою жизнь здесь на земле не только не разделял мир на своих и чужих, Он не оставил нам ни одной заповеди о „справедливых“ завоеваниях. Только лишь одно утверждал Господь в своей проповеди — будьте людьми, какими замыслил вас Творец», — добавил митрополит Боголеп.