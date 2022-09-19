Митрополит УПЦ объяснил, почему нельзя оправдывать войну, применяя слова Христа

Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
У Коломойского провели обыск, — СМИ
Зеленский объяснил «затишье» на фронте
Непогода серьезно ударила по Украине: обесточены сотни населенных пунктов
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 54 650 солдат
Американцы создали интерактивную карту первых 200 дней войны в Украине
Госстат резко снизил численность населения Украины
В Бердянске ликвидирован «замглавы администрации» Олег Бойко и его жена, которые готовили «референдум»
ВСУ выбивают россиян из всех рубежей на юге Украины, — Минобороны
Стало известно, с какими странами Украина договаривается о поставках систем ПВО и ПРО
В самом центре Херсона прогремели мощные взрывы