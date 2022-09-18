Священник УПЦ объяснил, как молиться о создании семьи

Главное: Если хочется жениться (выйти замуж), следует в первую очередь молиться — Богу, Пресвятой Богородице, своему небесному покровителю.

Священник напомнил, что «Господь несет нас на руках, Он направляет и бережет жизнь каждого».

«В этом случае очень важно понять, что на все воля Божья. Божий Промысел управляет миром. Парадокс отношений с Господом заключается в том, что нужно смотреть, что угодно Ему, и согласовывать свои действия в жизни с Его волей. Ведь Он наш заботливый Отец и лучше знает, что нам на самом деле надо. Как говорила одна подвижница: „У Бога прошу только двух вещей — покаяния и полностью предаться воле Божией“», — отметил отец Андрей.

Он считает, что в сущности, это является фундаментом поведения для каждого. «На этом православном тезисе-платформе нужно строить свою жизнь», — добавил он.

«Если стоит перед человеком вопрос: мне тридцать восемь, а я до сих пор не женат (не замужем), срочно нужно что-то делать! То, конечно же, не стоит внутри себя поднимать чувственную бурю», — обратил внимаение он.

Иерей Андрей Чиженко отметил, что если хочется жениться (выйти замуж), следует в первую очередь молиться — Богу, Пресвятой Богородице, своему небесному покровителю.

«Заказывайте молебны о начале всякого доброго дела, возможно, с акафистами, просите у Бога супружеского счастья своими словами. Ищите своего(-ю) единственного(-ую), только без отчаяния, надрыва и спешки, внимательно вглядываясь в человека, может быть, даже проверяя его и задавая самому себе (самой себе) вопросы: „А смогу ли я прожить с этим человеком всю жизнь?“, „Готов(-а) ли я сделать его (ее) счастливым(-ой)?“ Ведь по большому счету брак — это добровольная жертва: каждый из супругов жертвует собой ради другого человека», — посоветовал священник.

Он считает, что попросив у Бога в молитве о своей будущей счастливой жизни, нужно отойти в сторону и дать возможность Господу действовать. «А также взять себе за правило: „Я сделал(-а) все что мог(-ла), я молюсь и буду неотступно продолжать молиться, но да будет Твоя воля, Господи, но не моя“. И оставить этот вопрос на разрешение Бога. Полностью ввериться Его воли, как дитя доверяет отцу или матери», — добавил священник.

Отец Андрей отметил, что Господь сам разберется, что для человка лучше. «Может быть, брак, а возможно, и нет. Ничего не нужно слишком страстно желать», — считает он.

«Нужно думать так: „Я совершаю все от меня зависящее. Исповедуюсь, причащаюсь, заказываю молебны, прошу Бога об обретении моей второй половинки, стараюсь вести, насколько это в моих силах, добродетельную жизнь. Но я отступаю перед Тобой. Пришло время Господу действовать. Да будет так, как хочешь Ты. Подобно тому, как никакая человеческая сила не может превратить хлеб, воду и вино в Тело и Кровь Христовы, так и никакая человеческая сила не сможет соединить двух людей в семью. Это может совершить только Господь. Потому действуй Ты, Боже, а я покорюсь Твоей воле — Твоему плану насчет меня. Ведь, в конце концов, жизнь, подаренная Тобою мне, — это уже чудо, это уже счастье“», — сказал священник Андрей Чиженко.