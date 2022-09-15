В Хмельницком власти хотят снести храм УПЦ

Главное: В Хмельницком местные власти собираются снести храм В Хмельницком местные власти собираются снести храм УПЦ в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Озерном микрорайоне города.

В Хмельницком горсовете считают, что храм построили без разрешения и согласования от местных властей — и его необходимо снести, хотя в 2012 году горсовет выделил эту землю УПЦ под строительство храма и духовно-просветительских зданий.

«Участок в два гектара, на который претендуют городские власти, расположен по адресу: улица Панаса Мирного, 16/1 А (микрорайон Озерная). В 2012 году Хмельницкий горсовет выделил эту землю УПЦ под строительство храма, духовно-просветительских зданий, приходского дома, хозяйственных построек и обустройства парка. Сейчас там идут строительные работы, верующие выстроили временную часовню в честь мучеников Адриана и Натальи», — говорится в сообщении.

В августе чиновники из Хмельницкого горсовета угрожали настоятелю храма, что если священник с приходом не перейдет в ПЦУ — построенную часовню разрушат.

Отмечается, что в СМИ и своих заявлениях депутаты выставляют это как вопрос наведения порядка в пользовании землей, но очевидно, что в основе проблемы лежит личная неприязнь к Церкви.