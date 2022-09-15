Минфин сообщил, на что будут потрачены 5 млрд евро от Евросоюза

Главное: В Минфине рассказали, как потратят 5 млрд евро от Евросоюза. После поступления средства ЕС используют для смягчения экономических последствий войны с Россией.

Детали: Пять миллиардов евро макрофинансовой помощи Евросоюза будут направлены ​​на финансирование первоочередных потребностей госбюджета, сообщает Минфин в четверг, 15 сентября.

«Дополнительное финансирование ЕС поможет смягчить экономические последствия разрушительной войны России против нашего государства», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи ЕС составит 12,21 млрд евро (с учетом восьмой по счету макрофинансовой помощи ЕС и уже полученных Украиной в течение 2014-2022 годов кредитных средств в рамках предыдущих семи программ).

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