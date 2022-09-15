В ГУР рассказали, как готовили контрнаступление

Главное: В ГУР Минобороны Украины рассказали о подготовке к контрнаступлению. О том, что Балаклейское направление является самым слабым местом оккупантов, было ясно еще в конце весны.

Детали: О возможности контрнаступления на Балаклейском направлении было ясно уже в июне, заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

«Мы понимали, что рано или поздно нужно будет проводить контрнаступательные действия и на Харьковском направлении. Прежде всего из-за угрозы Харькову, которая, кстати, до сих пор сохраняется», — сказал он.

По его словам, Украина заранее знала о слабом месте у российских оккупантов.

Скибицкий отметил, что было важно остановить темпы наступления оккупантов на Донецком направлении. Для этого были приняты все необходимые меры, после чего командование РФ перебросило войска на юг, что создало условия для наступления ВСУ на Херсонском и Харьковском направлениях и позволило развить этот успех.

«Еще весной было понятно, что слабое место России — это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи вооруженных сил Украины. Нашей главной целью является деоккупация всех захваченных территорий», — сказал он.

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