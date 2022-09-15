Россия в очередной раз пригрозила США

Главное: Россия будет считать Штаты «стороной конфликта», если власти США передадут Украине ракеты большой дальности. В Кремле грозятся «адекватно» на это реагировать.

Детали: В МИД РФ заявили, что если США предоставит Украине ракеты большой дальности, это сделает Вашингтон «стороной конфликта» и Россия будет «адекватно» на это реагировать. Об этом в четверг, 15 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают росСМИ.

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — сказала дипломат.

Захарова также заявила, что подобный «безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер» и приведет к дополнительному нарастанию напряженности и провоцирует гонку вооружений.

Главное: Россия грозится уничтожать оружие, поступающее в Украину.