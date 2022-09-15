Страны G7 готовят план инвестиций в Украину

Главное: Западные страны разрабатывают для Украины «карту инвестиционных возможностей», чтобы облегчить работу инвесторов.

Детали: Страны «Большой семерки» намерены создать «карту инвестиционных возможностей» для Украины. Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Spiegel в четверг, 15 сентября.

По его словам, торговые палаты стран Запада должны выработать и согласовать рекомендации для иностранных компаний, чтобы облегчить им работу в Украине.

Хабек пояснил, что карта инвестиционных возможностей нужна для скорейшего обновления Украины.

Немецкий министр признал, что для восстановления Украины необходимо по меньшей мере 350 млрд евро.

«Это гигантская сумма», — сказал Хабек.

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