Уже в ближайшие дни в Украине может пойти снег

Главное: Погода в Украине не улучшается. Возможен снег.

Детали: В ближайшие дни, 17-20 сентября, в Украине возможен снег. Об этом в Facebook сообщил народный синоптик Стас Щедрин.

По его словам, в южных и центральных областях возможны сильные ливни, мощные грозы и шквалы.

При этом в Карпатах пройдут дожди и сильный мокрый снег.

Тут ожидается налипание мокрого снега и порывистый ветер.

Резюмируется, что неустойчивая погода будет преобладать до конца сентября.

В тему: В начале следующей недели погода в Украине испортится еще больше.