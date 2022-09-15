Уже в ближайшие дни в Украине может пойти снег

Главное: Погода в Украине не улучшается. Возможен снег.
Детали: В ближайшие дни, 17-20 сентября, в Украине возможен снег. Об этом в Facebook сообщил народный синоптик Стас Щедрин.
По его словам, в южных и центральных областях возможны сильные ливни, мощные грозы и шквалы.
При этом в Карпатах пройдут дожди и сильный мокрый снег.
Тут ожидается налипание мокрого снега и порывистый ветер.
Резюмируется, что неустойчивая погода будет преобладать до конца сентября.
В тему: В начале следующей недели погода в Украине испортится еще больше.