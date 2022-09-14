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Новости > Зеленский приехал в Изюм и дал громкое обещание

Зеленский приехал в Изюм и дал громкое обещание

Агата Кловская
14.09.22 15:34
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Зеленский приехал в Изюм и дал громкое обещание

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на освобожденные территории Харьковской области. Там он пообещал деоккупировать все захваченные регионы, в том числе и Крым.

Детали: Президент Владимир Зеленский во время визита в освобожденный Изюм Харьковской области выразил уверенность, что Крым и другие оккупированные территории вернутся в состав Украины.

«Мы должны послать сообщение людям на оккупированных территориях, в Крыму.. Это наши люди. Это трагедия — оккупация более 8 лет назад. Конечно, все это время могло изменить многих, особенно детей. Война идет не только оружием. Информационная война атакует людей. Россия атакует телевидением, другими медиа... Мое послание — мы вернемся . Не имеет значения, что они слышали в течение этих 8 лет из пропагандистского ТВ. Это не имеет значения для нас. Мы знаем, что правда на нашей стороне. Я не знаю, когда это случится. Никто не знает. Мы придем, потому что это наша земля и наши люди», — заявил он.

Президент поделился впечатлениями от увиденного в деоккупированном Изюме.

«Не удивлен тем, что здесь увидел. Это не шок для меня. Мы начали видеть те же картины с Бучи — разрушенные дома, убитые люди. Это часть нашей современной истории», — сказал он.

Зеленский вспомнил о работе международных следственных комиссий.

«Мы понимаем, что это процесс небыстрый. Для Украины главное — продолжать быть открытой», — сказал он.

В тему: Зеленский объяснил, что гарантии безопасности дадут украинцам.

Тэги: Крым, Харьковская область, деоккупация, Владимир Зеленский, Изюм, война в Украине

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