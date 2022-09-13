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Новости > В Киеве ждут от Германии очень важного решения

В Киеве ждут от Германии очень важного решения

Агата Кловская
13.09.22 16:53
109
В Киеве ждут от Германии очень важного решения

Главное: В Германии заслушают отчет главы МИД Анналены Бербок, посетившей недавно Украину. В Киеве ожидают, что после этого будет принято решение о поставках танков.

Детали: В Германии 14 сентября заслушают отчет главы МИД Анналены Бербок, в том числе об увеличении военно-технической помощи для Украины. В Украине ожидают, что власти ФРГ примут решение об увеличении военной помощи Киеву, сообщает ГУР Минобороны во вторник, 13 сентября.

«Успехи украинских сил обороны в проведении контрнаступательной операции объединяют европейские политические силы», — говорится в заявлении.

Поэтому в Украине ожидают увеличения помощи от Германии, после последнего визита Бербок в Киев. По словам военных, именно это поможет продолжить успешное контрнаступление и освободить захваченные территории РФ.

«На сегодня решение этих вопросов проходит в тесном сотрудничестве с украинской стороной. Прежде всего, речь о системах противовоздушной обороны, танках и БМП немецкого производства», — сказано в сообщении.

В ГУР отмечают, что для Украины важен отход от схемы «кругового обмена» со странами Центрально-Восточной Европы и переход к прямым поставкам Украине оружия из запасов Бундесвера и предприятий военно-промышленного комплекса ФРГ.

«Украина высоко ценит помощь Германии и верит в дальнейшее сотрудничество в направлении перевооружение и защиты общего европейского дома от российской агрессии», — добавили в разведке.

К властям Германии также в очередной раз обратился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Следует называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет «политического решения... Германия, мы ждем твоего слова», — написал Подоляк в Twitter.

В тему: В Германии уточнили сроки поставок в Украину систем IRIS-T.

Тэги: Германия, Украина, танки, война в Украине, Анналена Бербок

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