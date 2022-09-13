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Новости > Крымские «власти» экстренно вывозят семьи на территорию России, - утверждает ГУР

Крымские «власти» экстренно вывозят семьи на территорию России, - утверждает ГУР

Агата Кловская
13.09.22 15:50
456
Крымские «власти» экстренно вывозят семьи на территорию России, - утверждает ГУР

Главное: Представители «властей», сотрудники ФСБ и командиры воинских частей тайно пытаются продать жилье на полуострове. Также они срочно вывозят свои семьи в Россию.

Детали: Успешное контрнаступление ВСУ вынуждают «власти» временно оккупированного Крыма и юга Украины срочно переселять свои семьи на территорию России. Об этом 13 сентября сообщили в главном управлении разведки Минобороны.

«Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников», — отметили в ГУР.

В то же время оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о действиях украинских военных.

В тему: США прогнозируют дальнейшее бегство российской армии из Украины.

Тэги: Крым, Россия, ФСБ, бегство, новости Украины, война в Украине

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