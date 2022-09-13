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Новости > Россия прекращает отправку новых подразделений на войну в Украину

Россия прекращает отправку новых подразделений на войну в Украину

Александр Панько
13.09.22 14:10
411
Россия прекращает отправку новых подразделений на войну в Украину

Главное: РФ останавливает отправку подразделений на войну. Текущая ситуация и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях.

Детали: Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке 12 сентября.

«Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины», — говорят военные.

Российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивание гражданского населения Украины. Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов. Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцево, Веселая Долина, Сухой Пруд, Широкое, Партизанское и Любомировка.

В течение текущих суток враг нанес пять ракетных, более 10 авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Военное командование РФ приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация в театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях. На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла семь ударов — поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, уничтожены две позиции средств противовоздушной обороны противника.

В тему: США прогнозируют дальнейшее бегство российской армии из Украины.

Тэги: Украина, общество, Россия, военные, война в Украине

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