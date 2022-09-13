В ОП назвали условие обрушения фронта РФ

Главное: Михаил Подоляк назвал условие обрушения фронта РФ. Потеря одного из двух крупнейших городов Донбасса запустит эффект домино, уверен он.

Детали: Деоккупация Донецка или Луганска полностью обрушит российский фронт, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Во-первых, нужно защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО. Потому что Россия будет воевать только с гражданскими. Во-вторых, освобождение Луганска или Донецка вызовет эффект домино, обрушит российский фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ», — написал Подоляк в Twitter во вторник, 13 сентября.

Он уверен в реальности сценария деоккупации Луганска и Донецка, но для его осуществления необходимо «воля (оружие)».

В тему: Стало известно, когда начнется деоккупация Луганской области.