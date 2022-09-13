Россиянка зверски убила новорожденного ребенка в туалете

Главное: В России женщина убила своего новорожденного ребенка. Она зарезала его в туалете.

Детали: Жуткое преступление произошло в России. В деревне Давлетбаева (Челябинская область) женщина зарезала собственного новорожденного ребенка в туалете на приусадебном участке, где родила его, нанеся ему пятнадцать ударов ножом.

Преступление произошло в минувшем мае.

Состоялся суд, который вынес странный приговор: всего лишь один год и десять месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Отмечается, что она находилась в «психотравмирующей ситуации», что стало смягчающим обстоятельством.

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