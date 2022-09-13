Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 53,3 тысячи солдат

Главное: Россия потеряла в войне 53,3 тысячи солдат. Уничтожено 2 175 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 13 сентября.

Сообщается, что погибли уже 53,3 тысячи солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 175 танков, 4 662 боевых бронированных машины, 1 279 артиллерийских систем, 311 реактивных систем залпового огня, 165 средств ПВО, 244 самолета, 213 вертолетов, 904 БПЛА оперативно-тактического уровня, 233 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 3 469 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 117 единиц специальной техники.

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